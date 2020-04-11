Митрополит Савватий просит жителей Бурятии воздержаться от посещения храмов

Он рекомендовал прихожанам на Пасху посмотреть онлайн-трансляции праздничных служб дома



Накануне двух православных праздников - Вербного воскресения и Пасхи, которые традиционно собирают большое количество людей, а также следующей за ними Радоницы (День поминовения усопших), митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий обратился к жителям республики.



В преддверии двух больших праздников прихожанам рекомендовали поберечь свое здоровье и провести эти праздники дома. На официальных аккаунтах региональной метрополии в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграмм и Фейсбуке будет организована онлайн-трансляция всех значимых служб.



Также праздничные богослужения дополнительно будут транслироваться в прямом эфире на телеканале ГТРК «Бурятия» «Россия-24» (в Вербное воскресение начало службы в 09.30, на Пасху – в 23.30), чтобы прихожане могли, хотя и удаленно, помолиться дома. Крестный ход на Пасху будет проведен исключительно духовенством, без привлечения верующих.



Митрополит выступил с пожеланием прихожанам, чтобы они временно воздержались от посещения храмов в нынешних условиях распространения коронавируса и самоизоляции. Необходимо принять все меры предосторожности, чтобы эта беда обошла всех стороной.



Фото: uud-eparh.ru



