Жители Улан-Удэ получили штрафы за пал сухой травы

Инспекторы пожарного надзора обходят частный сектор и предупреждают о запрете разводить огонь

Ежедневно, включая выходные дни, инспекторы пожарного надзора проводят рейды в целях снижения числа пожаров в жилом секторе. Организовано 62 поста силами противопожарной службы Республики Бурятии.- Нашей основной задачей является доведение информации до населения о том, что запрещено жечь сухую траву и мусор, разводить костры, а также предупредить о возможных последствиях, – сказал Александр Крипиневич, заместитель начальника отдела административной практики и дознания УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия.Так, сегодня 11 марта сотрудники Главного управления провели рейд в микрорайоне Вагжанова в Советском районе Улан-Удэ. Жители района, сжигавшие на своих участках мусор и траву, получили штрафы. Кроме того, взяты на особый контроль проблемные участки, заросшие прошлогодней травой. Нерадивым владельцам вынесены предупреждения об уборке территории и вывоза мусора.Напоминаем, 6 апреля на территории республики введен особый противопожарный режим. Данный режим введен во всех муниципальных образованиях Бурятии, кроме Баунтовского, Курумканского, Муйского, Северо-Байкальского районов и города Северобайкальск.Ужесточены административные санкции за нарушение требований правил противопожарного режима. Так, штраф для граждан составит до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – до тридцати тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – до сорока тысяч рублей, на юридических лиц – до четырехсот тысяч рублей.