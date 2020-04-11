В Улан-Удэ госпитализировали гражданина Монголии с температурой

Проведено исследование на новую коронавирусную инфекцию, первый анализ отрицательный - клинических признаков нет



В Улан-Удэ у 50-летнего гражданина Монголии, прибывшего 10 апреля рейсом Москва - Новосибирск - Улан-Удэ, в аэропорту «Байкал» зафиксировали повышенную температуру тела. Гражданин с группой соотечественников направлялся в Монголию, сообщили в минздраве республики.



Согласно алгоритму, гражданин Монголии госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу. Проведено исследование на новую коронавирусную инфекцию, первый анализ отрицательный. Клинических признаков нет, общий анализ крови без патологических изменений, жалоб не предъявляет, сообщили в больнице.



Второй анализ у госпитализированного будет взят через 10 дней, отметили в ведомстве.







«Считаю важным помочь нашим соседям. Нужно выделить необходимый транспорт и сопровождение - организовать перевозку студентов из аэропорта сразу до границы с Монголией. Но не менее важно проследить за эпидемиологической безопасностью данного трансфера. Прошу подключиться всем ответственным службам», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, поручая правительству республики оказать содействие гражданам соседней страны.

В Улан-Удэ у 50-летнего гражданина Монголии, прибывшего 10 апреля рейсом Москва - Новосибирск - Улан-Удэ, в аэропорту «Байкал» зафиксировали повышенную температуру тела. Гражданин с группой соотечественников направлялся в Монголию, сообщили в минздраве республики.Согласно алгоритму, гражданин Монголии госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу. Проведено исследование на новую коронавирусную инфекцию, первый анализ отрицательный. Клинических признаков нет, общий анализ крови без патологических изменений, жалоб не предъявляет, сообщили в больнице.Второй анализ у госпитализированного будет взят через 10 дней, отметили в ведомстве. Как сообщал «Номер один» , сегодня 11 апреля 126 монгольских студентов, прибывших из Москвы, в международный аэропорт «Байкал» на четырех комфортабельных автобусах, которые предоставило министерство туризма, культуры и спорта, отправили до границы с Монголией, где они попадут на родину через МАПП «Кяхта». В Монголии их сразу проводят на самоизоляцию. Весь транспорт после перевозки будет продезинфицирован соответствующими службами.«Считаю важным помочь нашим соседям. Нужно выделить необходимый транспорт и сопровождение - организовать перевозку студентов из аэропорта сразу до границы с Монголией. Но не менее важно проследить за эпидемиологической безопасностью данного трансфера. Прошу подключиться всем ответственным службам», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, поручая правительству республики оказать содействие гражданам соседней страны. Фото: pixabay.com



