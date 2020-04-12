В Бурятии зарегистрировано 77 случаев заражения COVID-2019

В реанимации находятся 7 человек, 1 на аппарате ИВЛ



В Республике Бурятия на 12.04.2020 зарегистрировано 77 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них 15 человек успешно завершили лечение и выписались из больницы, 1 человек умер. В стационаре ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» на 8:00 ч. 12 апреля находится 110 человек. С новой коронавирусной инфекцией на 12 апреля находится 60 больных, в том числе на госпитализации 13 детей с COVID-19, состояние детей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией – 27 человек, из них старше 65 лет – 6 человек. В реанимации находится 7 тяжелых взрослых пациентов, 1 больной - на аппарате ИВЛ.



"Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 2834 человек, все лабораторно обследованы. У 9 граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы были направлены в ФКУЗ "Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока", г. Иркутск", - сообщили в республиканском Минздраве.



Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 116 106,6 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» на 12 апреля проведены лабораторные исследования на новый коронавирус от 5223 человек – 6957 исследований (за последние сутки 123 чел. – 150 исследований), в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ.



В клинико-диагностических лабораториях медицинских организаций (ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГАУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер») за сутки проведено исследований на коронавирусную инфекцию у 977 человек, с нарастающим итогом – 7714.



Таким образом, во всех лабораториях на 12 апреля исследовано на наличие короновирусной инфекции за сутки 1100 человек, с нарастающим итогом – 12937 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 231 обращение по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (всего с нарастающим итогом – 14328 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40



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