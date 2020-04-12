Коронавирус пришел в Заиграевский район

У жительницы Заиграевского района получен первичный положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РБ". В данный момент женщина госпитализирована в Республиканскую инфекционную больницу г. Улан-Удэ. Для подтверждения диагноза анализы направлены в Научно-исследовательский противочумный институт, г. Иркутск.
"Незамедлительно организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий: установление круга контактных лиц, из лабораторное обследование, медицинское наблюдение. Кроме того, организованы дезинфекционные мероприятия в очаге. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, ситуация находится на контроле", - сообщили в пресс-службе Минздрава Бурятии.
Напомним, по данным на 8.00 12 апреля, в Бурятии зарегистрировано 77 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них 15 человек успешно завершили лечение и выписались из больницы, 1 человек умер. Подробнее...
Фото: pixabay.com
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