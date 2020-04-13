Полигон Бурдуны в Бурятии обновят к началу лета

Здесь запланирован ряд важнейших тактических и специальных общевойскового звена, ракетных войск и артиллерии, ПВО



Материально-техническая и учебная база военного полигона Бурдуны мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, пройдет модернизацию к началу летнего периода обучения в 2020 году, сообщили в пресс-службе ВВО.



В связи с интенсивностью и масштабностью спланированных мероприятий будет осуществлено переоснащение учебно-материальной базы, выставлены новые мишенные комплексы, в том числе для выполнения учебных стрельб боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров и танков Т-72Б3.



Спланирована подготовка вооружения и военной техники учебно-боевой группы различного типа, инженерного оборудования районов проведения занятий со специалистами, а также учебно-тактического поля, для проведения батальонных и комплексных учений различного уровня.



В рамках занятий по боевой подготовке на полигоне спланировано проведение ряда важнейших тактических и специальных учений подразделений общевойскового звена, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны и специалистов других войск.



Напомним, что полигон Бурдуны признан лучшим в Вооруженных Силах среди полигонов воинских частей и военных учебных заведений по итогам 2019 года.



Фото: structure.mil.ru

