«Байкальская гавань» начала подготовку причалов к навигации

Особая турзона готова предоставить причальные места, как для постоянных, так и для разовых стоянок судов



Отдел по эксплуатации причальных сооружений особой экономической зоны «Байкальская гавань» начал подготовку объекта к навигации 2020 года. Объем и характер ремонтно-восстановительных работ отбойных устройств на причалах (отбойников и кнехт) обеспечат безопасное причаливание кораблей и сохранность самих причальных сооружений, сообщили в дирекции ОЭЗ.



«В этом году мы готовы предоставить причальные места, как для постоянных, так и для разовых стоянок судов. Напомню, что одновременно мы можем принять до 30 судов различного типа», - рассказал главный инженер Евгений Родионов.



Алексей Тогошиев, генеральный директор ОЭЗ «Байкальская гавань» особо отметил успешное проведение навигации в 2019 году с соблюдением всех требований законодательства.



«ОЭЗ «Байкальская гавань» координировала деятельность по обслуживанию судов с Байкало-Селенгинским районом водных путей и судоходства и с Восточно-Сибирским речным пароходством. В планах перевозчика - ежегодное обслуживание регулярного пассажирского рейса «Турка – остров Ольхон (бухта Загли)», - сказал Тогошиев.



Причальные и берегоукрепительные сооружения введены в эксплуатацию в прошлом году после процедуры принятия в собственность ОЭЗ «Байкальская гавань» в 2018 году. Причальные сооружения на участке «Турка» ОЭЗ «Байкальская гавань» являются крупнейшими на Байкале. Их общая протяженность -963 метра.



Фото: baikalharbor.com

