В Улан-Удэ сорвали сроки капремонта домов

Работы должны были закончить в прошлом году, но они до сих пор не выполнены





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в ходе капитального ремонта многоквартирных домов в Улан-Удэ.

«Фонд капитального ремонта РБ заключил договоры с подрядными организациями ООО «Монтаж Плюс» и ООО «Иркутские усадьбы» на капремонт кровель четырех многоквартирных домов по ул. Родины и Московская. Договорами установлен срок окончания работ - сентябрь–ноябрь 2019 года. Однако до настоящего времени работы по ремонту крыш не завершены и не приняты фондом», рассказали в надзорном ведомстве.За срыв исполнения договоров должностные лица подрядных организаций привлечены к административной ответственности и оштрафованы.Кроме того, прокурор внес руководителям организаций три представления, которые удовлетворены. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.Фото: «Номер один»