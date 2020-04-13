Министр транспорта Бурятии получил представление прокуратуры

Поводом стала незаконная проверка предпринимателя







В Прокуратуру Бурятии обратился руководитель ООО «Байкальский завод минеральных наполнителей» с жалобой на незаконную проверку.

«Установлено, что ГКУ «Бурятрегионавтодор», не наделенное полномочиями по проведению проверок предпринимателей, по поручению Минтранса Бурятии произвело отбор и испытание продукции компании», сообщили в надзорном ведомстве.Прокуратура внесла представление министру транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ для устранения нарушений. Оно находится на рассмотрении.Фото: «Номер один»