13.04.2020
Министр транспорта Бурятии получил представление прокуратуры

Министр транспорта Бурятии получил представление прокуратуры

Поводом стала незаконная проверка предпринимателя

В Прокуратуру Бурятии обратился руководитель ООО «Байкальский завод минеральных наполнителей» с жалобой на незаконную проверку.

«Установлено, что ГКУ «Бурятрегионавтодор», не наделенное полномочиями по проведению проверок предпринимателей, по поручению Минтранса Бурятии произвело отбор и испытание продукции компании», сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла представление министру транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ для устранения нарушений. Оно находится на рассмотрении.

Фото: «Номер один»
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