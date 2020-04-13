Работники детского центра в Бурятии остались без денег из-за ошибки бухгалтеров

В Окинском районе Бурятии муниципальное учреждение допобразования Детский эколого-туристический центр задолжал зарплату работникам.
«Перед шестью работниками учреждения образовалась задолженность по зарплате за январь-сентябрь 2019 года в размере 11,8 тыс. рублей. Это произошло из-за составления бухгалтерами организации штатного расписания в соответствии с недействующим приказом Министерства образования и науки РФ. Неверное штатное расписание утверждено руководителем муниципального учреждения», сообщили в прокуратуре Бурятии.
Начальник районного управления образования получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, задолженность по зарплате погашена.
Кроме того, за неполную выплату зарплаты директор учреждения привлечена к административной ответственности и оштрафована.
Фото: «Номер один»
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