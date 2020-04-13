Работники детского центра в Бурятии остались без денег из-за ошибки бухгалтеров

Они составили неверное штатное расписание





В Окинском районе Бурятии муниципальное учреждение допобразования Детский эколого-туристический центр задолжал зарплату работникам.

«Перед шестью работниками учреждения образовалась задолженность по зарплате за январь-сентябрь 2019 года в размере 11,8 тыс. рублей. Это произошло из-за составления бухгалтерами организации штатного расписания в соответствии с недействующим приказом Министерства образования и науки РФ. Неверное штатное расписание утверждено руководителем муниципального учреждения», сообщили в прокуратуре Бурятии.Начальник районного управления образования получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, задолженность по зарплате погашена.Кроме того, за неполную выплату зарплаты директор учреждения привлечена к административной ответственности и оштрафована.Фото: «Номер один»