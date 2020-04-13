В Бурятии бизнесмену предъявили претензии за грязные руки работников

Предприниматель отделался предупреждением





Прокуратура Бурятии в рамках борьбы с распространением коронавируса проверила предпринимателя в Мухоршибирском районе. Бизнесмен занимается продажей продуктов питания, поэтому работать в период ограничительных мероприятий ему можно. Однако без нарушений не обошлось.

«В нарушение закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предприниматель не принял достаточных мер к обеспечению масочного режима в организации, приобретению дезинфицирующих средств для обработки рук работников», рассказали в надзорном ведомстве.По итогам проверки прокурор района объявил бизнесмену предостережение о недопустимости нарушений закона.Фото: «Номер один»