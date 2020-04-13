В Бурятии общее число случаев COVID-2019 достигло 86

В минувшие выходные выявление новых заболевших продолжалось



В Бурятии на 13 апреля зарегистрировано 86 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики. Накануне их было 77



Из них 17 человек успешно завершили лечение и выписались из больницы, один человек умер. Продолжают лечение в стационаре 68 человек, за прошедшие сутки выздоровела два пациента.



На сегодня круг контактных лиц составляет 2903 человека, все лабораторно обследованы. У семи граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы в научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока (Иркутск).



В Республиканской клинической инфекционной больнице на 8:00 сегодня находятся 108 человек. С новой коронавирусной инфекцией - 68 больных. В том числе на госпитализации 14 детей с COVID-19, состояние детей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией – 29 человек, из них старше 65 лет – 8 человек. В реанимации находится 6 тяжелых взрослых пациентов, один больной - на аппарате ИВЛ.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.



Во всех лабораториях на 13 апреля исследовано на наличие короновирусной инфекции с нарастающим итогом – 13 845 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.



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