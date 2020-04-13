В Бурятии под лед Байкала провалился автомобиль

Водитель проигнорировал запрещающие знаки, но остался жив



В Бурятии днем 12 апреля житель Северо-Байкальского района Бурятии, игнорируя требования запрещающих знаков, выехал на лед озера Байкал. Легковой автомобиль провалился в 100 метрах от берега в 15 км от поселка Нижнеангарск. Глубина в месте провала составляет 11 метров, сообщили в региональном главке МЧС.



Как пояснил старший госинспектор Северо-Байкальского участка ГИМС Виктор Кузнецов, в автомобиле находился один человек, мужчина успел самостоятельно выбраться. Со слов водителя, он знал, что выезжать на лед опасно, однако понадеялся, что сможет проехать.



«Весенний лед из-за суточного перепада температур меняет свою структуру и становится рыхлым. Прочный на вид лед может не выдержать веса человека, а тем более автомобиля», - предупреждает Виктор Кузнецов.



Главное управление МЧС России по Республике Бурятия информирует жителей и гостей республики об опасности выхода и выезда на лед, тем более, где выставлены запрещающие и информационные знаки. Не следует игнорировать знаки, они устанавливаются там, где неоднократно случались происшествия.



Фото: 03.mchs.gov.ru

