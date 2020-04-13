В Бурятии с экс-менеджера стройфирмы взыскали 3,2 млн рублей

У бывшего замдиректора скандального застройщика арестовали участок и дом на Байкале



В Бурятии судебный пристав межрайонного отдела по исполнению особых производств взыскал с экс-замдиректора одной из скандальных строительных компаний ущерб, причиненный преступлением, в размере свыше 3,2 млн рублей, сообщили в республиканском управлении ФСПП.



Ранее приговором суда по делу об обманутых дольщиках экс-замдиректора была признана виновной в совершении мошеннических действий. Вместе с назначением уголовного наказания суд постановил взыскать с подсудимой сумму материального ущерба в пользу самой строительной компании.



Исполнительный документ о взыскании более 3,2 млн рублей поступил на исполнение в Межрайонный отдел по исполнению особых производств Управления ФССП России по Бурятии. Судебный пристав применил к должнику комплекс мер принудительного характера. Это - обращение взыскания на расчетные счета в банковских учреждениях, арест недвижимого имущества в виде земельного участка и жилого дома на берегу Байкала, ограничение специального права на управление транспортными средствами.



Благодаря принятым мерам судебный пристав взыскал сумму задолженности в полном объеме. Кроме этого за несвоевременное исполнение судебного решения взыскал в доход государства сумму исполнительского сбора в размере 165 тыс рублей.



На сегодняшний день денежные средства в размере свыше 3,2 млн рублей перечислены на счет строительной компании, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



Имя замдиректора и название компании приставы на уточняют.



Фото: «Номер один»

