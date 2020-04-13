Коронавирус убивает роскошь общения

Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения. Эта крылатая фраза французского писателя и военного летчика Антуана де Сент-Экзюпери всегда была популярна и актуальна в СССР, где не было миллиардеров, и в современной России, где для большинства жителей страны общение действительно стало единственной роскошью. Увы, коронавирус лишил нас и этого.
При встрече 69% россиян не будут пожимать друг другу руки или обниматься: 49% вообще перестали это делать, оставшиеся 20% делают крайне редко. Эта группа по стране выросла на 24% с 26 марта, сообщает данные своего опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения
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В Москве избегают тактильных контактов 77% жителей, 58% категорически перестали это делать. По сравнению с 26 марта это значение увеличилось на 22%. Абсолютное большинство опрошенных перестали лично встречаться с друзьями и знакомыми (84%), с 26 марта эта доля выросла на 27%. В Москве изолировались от друзей 90% жителей (плюс 24% с 26 марта).
Встречи с пожилыми родственниками и знакомыми ограничили 69% россиян, что на 28% больше, чем 26 марта. В Москве доля тех, кто таким образом беспокоится о безопасности пожилых людей, составила 75% (плюс 22%) с конца марта.
В два раза больше людей перестали гулять или сократили количество прогулок: 80% vs 40% 26 марта. В столице их доля составляет 88% - на 36%. больше, чем две недели назад. Выходы из дома по важным причинам — поход в магазин, или аптеку — россияне также сократили. Уже 76% делают это значительно реже или не делают вовсе, эта доля увеличилась на 38%. Не выходят за покупками 82% москвичей, что на 33%. больше, чем 26 марта.
Фото: pixabay.com
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