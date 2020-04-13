Домашние животные коронавирусом не заражают

После прогулки с четвероногим другом мойте ему лапы, а после контакта с ним – свои руки с мылом







В настоящее время нет никаких доказательств того, что домашние животные могут быть инфицированы новым коронавирусом (COVID-19), а также нет подтверждений тому, что домашние животные могут стать источником инфекции для людей. Об этом говорят эксперты Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) и специалисты Всемирной организации здравоохранения, сообщает управление ветеринарии Бурятии.



Животные восприимчивы к коронавирусам, но речь идет о видоспецифике: «собачий» вирус может поразить только собаку (например коронавирус CCV), «кошачий» вирус – кошку.

Однако, как напомнили в управлении, стоит помнить о профилактике и придерживаться общих правил гигиены.



После прогулки с домашним животным нужно вымыть ему лапы, а после контакта с питомцем важно мыть руки с мылом. Не забывайте о том, что кошки и собаки часто являются переносчиками инфекционных и паразитарных заболеваний.



Фото: egov-buryatia.ru/uvet

