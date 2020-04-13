Школьница из Бурятии взяла Москву петроглифами

Этноэкологическое исследование Елены Головиной признано лучшим в России







Елена Головина, восьмиклассница Унэгэтэйской средней школы, стала лучшей в финале всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» в номинации «Этноэкологические исследования». Вместе со своим научным руководителем Александром Дунаевым она представила проект «Охра – цвет жизни красный», сообщили в минобразовании Бурятии.



В Москве 10 апреля названы финалисты конкурса. А сам финал прошел в дистанционном режиме с 31 марта по 3 апреля. Более 250 работ из 60 регионов России были представлены на федеральный этап. Однако проект Елены Головиной, посвященный исследованию одного из наиболее интересных видов археологических памятников Забайкалья – петроглифов, выдержал эту конкуренцию.



«Петроглифы - это высеченные либо нарисованные на камне изображения в пещерах или на открытом воздухе, относящиеся к различным историческим эпохам и представляющие собой произведения первобытной живописи», - рассказывает Елена.



Кроме того, она отметила, что для древнего человека с его мифологическим сознанием было естественно отождествлять красный цвет с кровью, огнём, солнцем. А охрой лечили раны, порезы. Она отпугивала кусачую мошкару и заживляла кожный покров, защищала от мороза, яркого солнца, а также использовалась для ритуальных раскрасок.



Всего участниками финального этапа конкурса стали 59 обучающихся и 8 педагогов дополнительного образования. Елена одержала победу на региональном этапе, который был проведен ресурсным эколого-биологическим центром, успешно прошла федеральный заочный этап и заслуженно стала лучшей в финале конкурса. Кроме диплома этот дает ей возможность рассчитывать на президентскую стипендию при поступлении в вуз.



Фото: egov-buryatia.ru/minobr

