Власти Бурятии пока не лютуют в вопросе штрафов за нарушение самоизоляции

С большинством нарушителей проводят профилактические беседы





Сегодня советник главы Бурятии Алексей Фишев рассказал о работе мобильных групп из числа республиканских чиновников, которые выявляют нарушителей режима самоизоляции и составляют на них протоколы. Такие группы начали работать в республике с 10 апреля. На сегодня созданы 64 группы в 15 районах Бурятии, Улан-Удэ и Северобайкальске. Ежедневно в рейды выходит 192 человека, при этом число групп и задействованных в рейдах людей будет расти.

Советник также подчеркнул, что сейчас, покидая дом даже по уважительной причине, необходимо иметь при себе паспорт, а при походе на работу – еще и справку от работодателя. Отсутствие этих документов будет означать, что вы автоматически становитесь нарушителем.





Напомним, параллельно с мобильными группами из чиновников нарушителей ловят и полицейские. Они привлекают людей, нарушивших предписания территориальных органов Роспотребнадзора по изоляции в домашних условиях либо самовольно покинувших обсервационные и карантинные учреждения по ст. 6.3 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают штрафы для физлиц в размере от 15 до 40 тысяч рублей.







Фото: МВД Бурятии

- За 3 дня проверено 2446 объектов и 2483 гражданина. Выявлено 149 нарушений. Составлено 18 протоколов об административных нарушениях по ст. 20.6.1 КоАП: 16 на граждан, 2 - на юрлица. Проведено около 5 тысяч профилактических бесед, - рассказал Алексей Фишев.По словам советника, малое число протоколов связано с тем, что в первые дни работы мобильные группы «в большей степени занимались профилактикой, предупреждали людей». «Дальше будем работу активизировать», отметил Алексей Фишев, видимо, имея в виду рост числа выписываемых протоколов.Штраф по ст. 20.6.1 КоАП составляет от 1 до 30 тысяч рублей. Все протоколы направляются в суд и должны рассматриваться в течение 5 дней.