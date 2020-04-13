13.04.2020
В Бурятии произошло землетрясение в Восточных Саянах

В Бурятии произошло землетрясение в Восточных Саянах

Магнитуда подземных толчков составила 4,1, разрушений и пострадавших нет

В Бурятии сегодня в 07:53 (мск.) произошло землетрясение в Окинском районе республике. Магнитуда подземных толчков составила 4,1. Их эпицентр находился в 35 км к северо-западу от поселка пункта Монды Тункинского района, сообщили в региональном главке МЧС.

По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы района, толчки в населенных пунктах не ощущались. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось.

Фото: pixabay.com
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