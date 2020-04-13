В Бурятии спасатели отыскали на льду Байкала рыбака

Среди ночи мужчина ушел с места рыбалки в неизвестном направлении и пропал



Сотрудники Усть-Баргузинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России (БПСО) накануне отыскали на льду Байкала потерявшегося рыбака, сообщили в пресс-службе БПСО.



С просьбой оказать помощь в поисках мужа, жителя поселка Усть-Баргузин обратилась его жена. Ночью он с друзьями рыбачил на льду Байкала в районе мыса Нижнее Изголовье Баргузинского района Бурятии. Среди ночи мужчина ушел в неизвестном направлении и пропал. На его поиски с базы в поселке Усть-Баргузин выехали три спасателя на вездеходе «Трэкол».



«Мы начали поиск от места ночлега рыбаков, постепенно расширяя радиус осмотра. Ситуацию осложняла сложная ледовая обстановка. Толщина льда достигает 50 см, но качество его ухудшается с каждым днем. Спустя полтора часа, примерно в 20 км от того места, с которого ушел мужчина и в 10 км от поселка Усть-Баргузин мы обнаружили его в удовлетворительном состоянии», — рассказал спасатель первого класса Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения БПСО Александр Корнаков.



Мужчина доставлен в поселок Усть-Баргузин и передан родственникам.



Фото: bpso.ru

