Как Улан-Удэ изменился за десять лет

Сравниваем популярные места нашего города

Когда живешь в одном городе всю жизнь, сложно заметить, как сильно он меняется. Помнишь только, что раньше парк выглядел иначе, или что на горизонте вроде были поля, а теперь там дома. Тут-то и приходят на помощь старые фотографии. Многоэтажки и точечная застройка, новые дороги и великое переселение в сотые… Корреспондент «Номер один» прогулялся по улицам города и сравнил, как изменился Улан-Удэ с 2010 года.Виртуальные прогулки по нашему городу десятилетней давности нам поможет совершить сайт Яндекс.карты. Сервис позволяет сравнить панораму места в 2010-м и 2017 годах, современное состояние улиц оценим уже самостоятельно. Итак, наше путешествие в машине времени мы начинаем с центра города. Сама площадь Советов не изменилась, но если отойти к театру оперы и балета, то увидим разительные перемены. В 2010 году площадку между театром и зданием Минфина занимала парковка, заставленная «Истанами». Сегодня театральная площадь и фонтан стали одними из любимых мест отдыха – здесь ставим «пятерку».Спускаемся вниз, к Арбату. Справа видим строительную технику – заложен фундамент будущего торгового центра «Форум». Сама главная пешеходная улица города почти не изменилась – значимым можно назвать только закрытие кинотеатра «Эрдэм». Его компенсировало открытие «Еврозоны», в 2010 году как раз шла стройка ТЦ «Гэлэкси», который за интересную архитектуру получил в народе прозвище Унитаз.Интересно, что именно в начале 2010-х в городе активно строили торговые центры. Генплан развития Улан-Удэ был принят в 2008 году, и именно период с 2010-го по 2020 годы стал расцветом строительства торговых площадей. В том же году начали возводить центр «Арун», попавшее в список 100 самых уродливых зданий России. Автор рейтинга – блогер-урбанист Илья Варламов - отметил, что в архитектуре последствия дурновкусия куда губительней, чем в других видах искусства.- Если какое-то г..но построили, очень маловероятно, что его снесут на следующий же день. Оно будет стоять десятилетиями и отравлять городскую среду. Во-вторых, от плохой архитектуры не так легко отгородиться, как от плохой музыки или плохих книг. В-третьих, у архитектуры всегда есть заказчик. И люди, сегодня являющиеся заказчиками российской архитектуры, на свои посты попали еще в 90-е. Откуда пришли они? Какое у них образование? Хорошо ли разбираются в искусстве? Ответы на все эти вопросы можно прочитать на улицах наших городов... – написал урбанист.Коробки-муравейникиЕще одним признаком времени стали многоэтажные дома, которые стали расти, как грибы. Для примера, сравним фото улицы Смолина десятилетней давности и сегодня. В 2010 году напротив главного корпуса БГУ располагались пустырь и какие-то деревянные постройки. Сейчас сюда воткнули сразу две многоэтажки – жилый дом и отель стоят фактически на обрыве.Еще две многоэтажные колоннады появились в районе Октября, а третья - на подходе у парка Орешкова. В 2010 году только завершалась стройка ФСК, а сегодня рядом с ним выросли две многоэтажки с элитным жильем. Интересно, что изначально здания планировались как башни-близнецы, но после строительства первого объекта сменился инвестор.По словам архитектора Александра Яковлева, при осевых подходах к особо важным объектам, в данном случае к ФСК, должны были флотировать два здания, симметричные, как ворота, приглашающие к центральному объекту.Еще две многоэтажки на магистралях появились в те годы. Если в 2010 году напротив центрального рынка работала только пиццерия, то спустя десять лет в этом месте появилась большая развязка с многоэтажным жилым домом и гостиницей. Ее строительство стало одним из самых спорных дорожных проектов того времени и изменило центр. Рынок потерял лидирующие позиции, хотя в этом отчасти виноваты и растущие торговые сети. А сама развязка во время дождей показала себя с другой стороны, регулярно превращаясь в бушующий водопад. Горожане предлагают переименовать развязку у рынка в «водопад Виктория».История повторяется и на улице Бабушкина. Здесь изначально планировался проект целого комплекса сооружений: жилые дома премиум-класса, торговый центр и даже парк. Но в итоге возле торгового центра вырастут 18-этажные высотки.Несмотря на ухудшающуюся экологию, девелоперы продолжают втыкать многоэтажки вдоль магистралей города, где в пробках стоят тысячи автомобилей. Свежий пример этой тенденции – строительство высотки на Элеваторе.- Плотная застройка достигается не высотными домами, а разумным использованием земли. Лучше построить несколько небольших кварталов с домами в пять-семь этажей, чем одну высотку в 40 этажей с пустым пространством вокруг нее - плотность примерно одинаковая, зато городская среда будет непрерывной и комфортной для жизни. Необходимо считать отдачу от каждого участка в городе. Строить автомобильные развязки, широкие дороги, промзоны в городской черте нежелательно - эти территории выпадают из общественного пользования и перестают создавать общественные блага. Вместо этого лучше делать обычные улицы с плотной застройкой вдоль них и развитым общественным транспортом для сохранения высокой провозной способности, - советует Илья Варламов.Идем на юго-западИнтересно, что на западе жилые кварталы прирастают малоэтажной застройкой. В Улан-Удэ новых пятиэтажек больше всего в сотых кварталах. С помощью виртуальных карт мы взглянули на юго-запад города.Вот мы стоим на повороте, который ведет в 102 квартал. Старая, убитая дорога, вдали виднеются панельные дома, построенные в начале 90-х. Спустя десять лет здесь четырехполосная трасса, торговый центр и комплекс зданий от китайского девелопера. Еще больше изменился район, где сейчас находятся 111, 113 и 115 микрорайоны. В 2010 году на этом месте только появились башенные краны и первые этажи будущих микрорайонов. Сегодня в сотых кварталах живет более 50 тыс. человек, а в ближайшую пятилетку количество населения увеличится в два раза.Интересно, что здесь застройщики сделали упор на малоэтажную застройку. Наличие свободной земли позволило предпочесть высоткам пятиэтажки и сохранить зеленую зону.- Стоит обратить особое внимание на долю закрытого уличного пространства, которое может быть полезнее, чем неопределенное открытое пространство. Такая застройка блокирует в том числе и загрязняющие вещества, благодаря чему воздух становится чище, так что даже белье после стирки можно вывешивать из окна. Стены зданий защищают от шума улиц и особенно от проезжающего транспорта. В плотно застроенном городе особо ценятся спокойствие и тишина, и закрытые дворы позволяют даже спать с открытыми окнами, - хвалит малоэтажную застройку Улан-Удэ урбанист.В этом году в нашем городе утвердили генеральный план развития. В нем много хороших идей, среди которых предложения архитекторов и урбанистов. И прекратится ли отток талантливой молодежи и среднего класса, зависит в том числе от того, каким будет Улан-Удэ через пять-десять лет.