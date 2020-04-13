В Бурятии воры едва не оставили без электричества северный район

Уголки с трех опор линии электропередачи похитили неподалеку от райцентра Багдарин Баунтовского района



В Бурятии энергетики «Россети Сибирь» в ходе планового обхода линии обнаружили, что в 22 км от поселка Багдарин Баунтовского района неизвестные похитили составные части с трех металлических опор (уголки). Энергетики уже подали заявление в полицию. Своими действиями воры поставили под угрозу электроснабжение целого района, сообщили в пресс-службе сетевой компании.



«Всего воры похитили 32 уголка разной длины, от 1,3 до 3 метров длиной с трех опор ВЛ, нарушив их устойчивость. Если бы, когда опоры стояли без уголков, поднялся ветер, то эти опоры упали бы, без света мог остаться весь Баунтовский район. Это более 3 700 жителей в поселках Багдарин, Монгой, Россошино, Маловск, Амалат, Северный, Хиагда и расположенные там больницы, школы, детские сады. Сами воры также остались бы без света», – рассказал главный инженер компании «Россети Сибирь в Бурятии» Виктор Перелыгин.



По мнению энергетиков, краденые элементы опор могли использоваться при строительстве домов, гаражей и т. д. Сдать их в пункты скупки цветных металлов практически невозможно, так как пункты регулярно проверяют. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.



В Бурятии уже фиксировались похожие кражи. Например, в июне 2019 года неизвестные украли 33 элемента с 10 опор в Хоринском районе. Тогда отключения электроэнергии удалось избежать, благодаря оперативным действиям специалистов «Россети Сибирь в Бурятии».



Но постоянно так везти не может. В 2012 году в Заиграевском районе, в 29 км от Улан-Удэ, злоумышленники украли 86 уголков. В это же время начался сильный ветер и семь из десяти ослабленных металлических конструкций рухнули, оставив без света шесть населенных пунктов Заиграевского района: Усть-Брянь, Онохой, Нижние Тальцы, Арбижил, Ацагат, Старый Онохой. В том числе четыре школы, две котельные, детский сад, и даже военную часть «Сосновый Бор», также была снижена надежность электроснабжения трех районов Бурятии - Хоринского, Еравнинского, Баунтовского.



«Такие действия должны жестко пресекаться. Люди, ворующие элементы опор, не понимают, что только по чистой случайности их действия обходятся без человеческих жертв. Из-за небольшой, сиюминутной выгоды они рискуют жизнями и здоровьем соседей и земляков. В случае отключения электроэнергии пострадают и больницы, в которых в это время люди лежат в реанимации. Мы уже и не говорим о больших финансовых затратах компании на восстановление поврежденных линий. Если воры сами не понимают всю опасность таких действий, нужно чтобы наши жители поддержали энергетиков. Просим очевидцев преступлений или людей, располагающих информацией о них, немедленно сообщать о таких фактах в нашу службу безопасности по телефону: 8-914-055-01-46. Анонимность гарантируем», – подчеркнул директор «Россети Сибирь в Бурятии» Сергей Козлов.



Фото: mrsk-sib.ru

