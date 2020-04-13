Имущество ТГК-14 застрахуют более чем на 28,7 млрд рублей

«Дочка» Сбербанка второй год подряд победила в конкурсе на право страхования имущества ТГК-14



Дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование» второй год подряд победила в конкурсе на право страхования имущества ТГК-14 - ведущего производителя и поставщика электрической и тепловой энергии на территории Забайкальского края и Бурятии.



«Около 340 имущественных объектов будут обеспечены страховой защитой более чем на 28,7 млрд рублей», - сообщили в пресс-службе страховой компании.



Компания застрахует объекты трех филиалов компании — «Читинской генерации», «Генерации Бурятии» и «Читинского энергетического комплекса», в том числе имущество Читинской ТЭЦ-1, Читинской ТЭЦ-2, Приаргунской ТЭЦ, Шерловогорской ТЭЦ, Улан-Удэнской ТЭЦ-1, Улан-Удэнской ТЭЦ-2, Тимлюйской ТЭЦ.



Страховой защитой будут обеспечены производственные и непроизводственные здания, помещения и сооружения, воздушные и кабельные линии электропередачи, линии связи, энергетические силовые машины и оборудование и прочее имущество, находящееся на балансе филиалов ТГК-14.



Фото: ТГК-14





