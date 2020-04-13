В Бурятии неполные семьи получат продуктовые наборы

Таких семей в республике более девяти тысяч





В Бурятии продолжают принимать меры по поддержке семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Так, республиканский штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией принял решение о выдаче продуктовых наборов детям с одним родителем.

- Сформировать продуктовый набор на каждого ребенка из нуждающейся неполной семьи, - озвучил решение глава Бурятии Алексей Цыденов.Данной мерой поддержки будет охвачено 9309 семей. В них воспитываются 12458 детей, которые не посещают школу, и которым не предусмотрена выдача сухпайка. Из республиканского бюджета на эти цели выделено 14 миллионов рублей.Минсоцзащиты Бурятии поручено отработать механизм выдачи продуктовых наборов.Напомним, ранее льготникам вместо школьного питания начали выдавать сухпайки на время вынужденных каникул и дистанционного обучения. Всего в республике такие наборы собраны для 46 тысяч детей. На эти цели выделено 49 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии