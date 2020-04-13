В Бурятии расследуются махинации при реконструкции аэродрома Улан-Удэ

Заказчик подозревается в оплате невыполненных работ на сумму более 193 млн рублей



В Бурятии возбуждено уголовное дело после проверки соблюдения законодательства при проведении реконструкции аэродромного комплекса аэропорта Улан-Удэ, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Проверку провела Бурятская транспортная прокуратура по материалам Федерального казначейства РФ. По ее итогам Бурятский транспортный прокурор направил материалы проверки в следственный отдел Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).



Напомним, реконструкция велась за счет федеральных бюджетных средств по заказу ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Подрядной организацией являлось ФГУП «Главное военно-строительное управление № 7» Министерства обороны РФ. Государственный контракт на выполнение работ стоимостью в 3,8 млрд рублей был заключен в августе 2016 года, работы планировалось завершить в декабре 2017 года. Однако фактически реконструкция объекта завершена только в декабре 2019 года.



В настоящее время проводится расследование, уголовное дело находится на контроле Бурятской транспортной прокуратуры.



Реконструкция аэродромной инфраструктуры международного аэропорта Улан-Удэ («Байкал») велась в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Техническая эксплуатация новой искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Байкал» началась 12 декабря 2018 года. Закрытие старой полосы и переключение светосигнального оборудования и перемаркировка полос произошла в ночь с 11 на 12 декабря. В 2019 году в эксплуатацию планировалось ввести оставшиеся объекты аэродромной инфраструктуры, включенные во второй этап работ: аварийно-спасательную станцию и очистные сооружения.



Аэропорт Улан-Удэ является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного, одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха. Это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов.



Новая взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Улан-Удэ сертифицирована по первой категории метеоминимумов Международной организации гражданской авиации. Длина ВПП - 3400 метров, ширина - 45 метров. Цементобетонное покрытие рассчитано на прием таких типов, как Вoeing 767-300 и другие типы воздушных судов классом ниже. Также обустроены две рулежные дорожки, светосигнальное оборудование с огнями высокой интенсивности с двух направлений посадки, объекты электроснабжения, водосточно-дренажная сеть, объекты радиотехнического обеспечения полетов, метеооборудования и патрульной дороги и ограждения.



Фото: egov-buryatia.ru

