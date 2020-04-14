Бурятия на четвертом месте в России по объемам незаконных рубок

Республика остается регионом с низкой эффективностью лесного хозяйства



Бурятия в 2019 году занимает четвертое место среди регионов России по объемам незаконных рубок с показателем 70,7 тыс кубометров вырубленной тайги.



Первое место в этом печальном списке у Иркутской области – более 440 тыс кубометров, второе у Красноярского края – почти 115 тыс кубометров, третье у Забайкальского края – 102 тыс кубометров.



В целом в 2019 году Бурятия заняла 64-е место в рейтинге уровня эффективности лесного хозяйства, войдя в число регионов с низкими показателями, однако поднялась в нем с 2018 года сразу на десять позиций.



Как сообщает минприроды РФ, рейтинг показывает, насколько эффективно регионы осуществляли переданные им полномочия в области лесных отношений. Он составляется на основании методики ведомства и актуализируется раз в год. Оценка эффективности управления лесами проводится Рослесхозом ежегодно среди всех регионов России для определения динамики и качественных изменений, связанных с лесоуправлением и лесопользованием. Анализ ведется по 36 критериям семи групп, включающих лесовосстановление, проведение лесопожарного сезона, экономическую деятельность.



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