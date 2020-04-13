В Бурятии проверят жесткие действия ТГК-14 в отношении пенсионеров

Алексей Цыденов поручил проверить опубликованную «Номером один» информацию о «двойном списании» долгов с пенсионеров в пользу ТГК-14, сообщили в пресс-службе правительства республики.
«Не знаю насколько это правда, но я прошу вас получить все эти судебные приказы. Во-вторых, найти людей, проверить все данные. Пишут о том, что люди уже оплачивали, а им повторно выписали судебный приказ без их ведома, еще и списали с пенсии 50%. Я прошу такие факты найти. И, если информация подтвердится, по этим фактам написать заявление в прокуратуру. Либо как на преступную халатность, либо как на превышение полномочий со стороны ТГК-14. Эти вещи нельзя оставлять безнаказанными», - заявил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии особо отметил необходимость оказания такой поддержки жителям республики в нынешней ситуации, поскольку доступ в суды для граждан ограничен, а суды рассматривают только категории дел безотлагательного характера. Государственно-правовому комитету администрации правительства и главы Бурятии поставлена задача получить полный перечень судебных решений по этой теме и разобрать каждый конкретный случай, связавшись с общественниками, которые предоставили СМИ данную информацию. Зампред по развитию инфраструктуры Евгений Луковников получил поручение проработать вопрос с ресурсоснабжающей организацией.
Отчет о проделанной работе глава Бурятии обязал представить уже на следующем планерном совещании.
Напомним, активисты общественной группы «Нет произволу ТГК-14» обнародовали в «Номер один»
информацию об обращениях пенсионеров, у которых снимают с пенсий деньги в пользу энергетиков по так называемым судебным приказам. Как отметила член инициативной группы Ирина Трофимова, с людей взыскивают долги в размере 50% от начисленной пенсий в пользу ТГК-14, однако люди даже не имеют возможности оспорить сомнительные решения, поскольку для обычных гражданских дел суды закрыты.
Судебные приказы выносятся в закрытом режиме в пользу ТГК-14, а люди узнают о решениях только тогда, когда с их пенсий уже снимают деньги. Поддержали активистов и в Общественной палате Бурятии. На своей странице в Facebook председатель комиссии по по экономическому развитию и ЖКХ Общественной палаты Татьяна Думнова рассказала о вопиющем случае двойного взыскания долга с одного улан-удэнского пенсионера, перенесшего инсульт.
«Это возмутительно, поскольку в такое сложное время люди фактически не в состоянии защитить свои права, что открывает широкие возможности для возможных нарушений со стороны энергетиков», - сообщила член Общественной палаты Бурятии. Она подчеркнула при этом, что «ужесточение судебных преследований пенсионеров в период эпидемии недопустимо».
В пресс-службе ТГК-14 сообщили, что «все удержания производятся на основании вступивших в силу решений судов при строгом соблюдении федерального законодательства об исполнительном производстве».
Фото: egov-buryatia.ru
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