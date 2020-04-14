В Улан-Удэ директоров заводов предупредили об уголовной ответственности

Она наступит в случае неполной выплаты зарплаты работникам





Для недопущения нарушения трудовых прав работников в период распространения коронавирусной инфекции прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ объявил отдельным работодателям предостережения о недопустимости нарушений прав граждан в сфере оплаты труда.

«Руководителям АО «Улан-Удэнский авиационный завод», ООО «Улан-Удэстальмост», ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» и МУП «Водоканал» указано на необходимость выплаты зарплаты работникам в полном размере, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка. Руководители предприятий предостережены о возможности наступления уголовной ответственности в случае нарушения закона», сообщили в прокуратуре Бурятии.Кроме того, работодатели предупреждены об административной ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства. Работники должны быть обеспечены защитными масками и дезинфицирующими средствами, отметили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»