В Бурятии общее число случаев COVID-2019 дошло до 92

Увеличивается число очагов коронавируса, их теперь девять; рост числа инфицированных - 10-11% в день







В Бурятии на 14 апреля зарегистрировано 92 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики. Накануне их было 86.



Из них 22 человека успешно завершили лечение и выписались из больницы, один человек умер. Продолжают лечение в стационаре 69 человек.



На сегодня круг контактных лиц составляет 2669 человек, все лабораторно обследованы. У восьми граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы в научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока (Иркутск).



В Республиканской клинической инфекционной больнице на 8:00 сегодня находятся 103 человека. С новой коронавирусной инфекцией - 69 больных. В том числе на госпитализации 12 детей с COVID-19, состояние детей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией – 30 человек, из них старше 65 лет – девять человек. В реанимации находится семь тяжелых взрослых пациентов, один больной - на аппарате ИВЛ.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.



Во всех лабораториях на 14 апреля исследовано на наличие короновирусной инфекции с нарастающим итогом – 14154 человека. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.



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