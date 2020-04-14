14.04.2020
В Бурятии общее число случаев COVID-2019 дошло до 92

В Бурятии общее число случаев COVID-2019 дошло до 92

Увеличивается  число очагов коронавируса, их теперь девять; рост числа инфицированных - 10-11% в день

В Бурятии на 14 апреля зарегистрировано 92 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики. Накануне их было 86.

Из них 22 человека успешно завершили лечение и выписались из больницы, один человек умер. Продолжают лечение в стационаре 69 человек.

На сегодня круг контактных лиц составляет 2669 человек, все лабораторно обследованы. У восьми граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы в научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока (Иркутск).

В Республиканской клинической инфекционной больнице на 8:00 сегодня находятся  103 человека. С новой коронавирусной инфекцией -  69 больных. В том числе  на госпитализации  12 детей с COVID-19,  состояние детей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией –  30 человек, из них старше 65 лет – девять человек. В реанимации находится семь тяжелых взрослых пациентов, один больной - на аппарате ИВЛ.

Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.  Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.

Во всех лабораториях на 14 апреля  исследовано на наличие короновирусной инфекции с нарастающим итогом –  14154 человека. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.  

Фото: pixabay.com
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