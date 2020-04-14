В Бурятии грязелечебницу обязали получить лицензию на воду

Популярный курорт Киран добывал питьевую воду нелегально



В Кяхтинском районе Бурятии судебные приставы обязали общество с ограниченной ответственностью «Грязелечебница Киран» получить лицензию на пользование недрами для добычи подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.



С таким иском в суд обратился прокурор района после проведения проверки соблюдения обществом законодательства о недропользовании. В результате проверки установлено, что общество пользуется скважиной в отсутствие лицензии.



Суд счел необходимым требования прокурора удовлетворить в полном объеме, поскольку самовольная добыча подземных пресных вод без соответствующего учета и соблюдения установленных требований по охране недр и окружающей среды является нерациональным использованием природных ресурсов.



В Кяхтинском районном отделе УФССП в отношении общества с ограниченной ответственностью «Грязелечебница Киран» было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого должник требование исполнительного документа исполнил после предупреждения об уголовной ответственности и взыскания исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.



На сегодняшний день решение суда, направленное на охрану окружающей среды, исполнено в полном объеме.



Курорт Киран находится в 300 км от Улан-Удэ и в 30 км восточнее Кяхты на берегу озера Киран рядом с госграницей между Россией и Монголией. Воды и донные отложения озера Киран по основным физико-химическим критериям соответствуют слабосульфидным среднеминирализованным иловым лечебным грязям Садгородской разновидности. Имеют показания к наружному применению лечебных грязей при целом ряде заболеваний системы кровообращения, нервной системы, костно-мышечной системы, органов дыхания, пищеварения, кожи, применяются в урологии и гинекологии.



Фото: kurortkiran.ru











