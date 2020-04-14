В районах Бурятии установили еще два блок-поста

Посты контроля движения транспорта организованы в Джидинском и Баунтовском районах республики. Работу пропускных пунктов обеспечивают сотрудники Госавтоинспекции, Росгвардии и представители администрации муниципальных образований, сообщили в МВД Бурятии.
Наряду с организацией движения на участке дороги полицейские осуществляют контроль соблюдения введенных в республике ограничительных мероприятий.
Посты контроля движения транспортных средств расположены: в Джидинском районе – на 62-км автодороги «Гусиноозерск - Петропавловка-Закаменск»; в Баунтовском районе – на 0-км автодороги «Романовка - Багдарин».
Напомним, ранее аналогичные посты появились в Прибайкальском районе (на 53-км автодороги «Улан-Удэ-Курумкан»), в Тункинском районе (на 44-км автодороги «Култук-Монды») и в Курумканском районе (на 369-км автодороги «Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян»).
Фото: МВД Бурятии
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