14.04.2020
РЖД подарили Бурятии «Жемчужину»

РЖД подарили Бурятии «Жемчужину»

Завершен второй этап передачи в республиканскую собственност ь спортивно-оздоровительного комплекса в Северомуйске

Минимущество Бурятии и Восточно-Сибирская железная дорога подписали договор дарения в собственность республики 130 единиц движимого имущества, функционально связанного со спортивно-оздоровительным комплексом «Жемчужина» в поселке Северомуйск.

Эта  сделка является вторым этапом совершения комплексной передачи имущества РЖД в республиканскую собственность, сообщили в минимущества.

Напомним,  ранее, в июле 2019 года, спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» в поселке Северомуйск был передан в собственность республики и затем передан в собственность муниципального образования «Северомуйское».

Вновь принятое движимое имущество также перейдет в собственность муниципалитета. Его Советом депутатов в январе 2020 года уже принял положительное решение на прием имущества.
Завершение процедуры передачи имущества ОАО «РЖД» позволит органу местного самоуправления наиболее эффективно и в полной мере использовать  комплекс «Жемчужина».

Фото: egov-buryatia.ru/mizo
РЖД Бурятия спорткомплекс
^