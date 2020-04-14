РЖД подарили Бурятии «Жемчужину»

Завершен второй этап передачи в республиканскую собственност ь спортивно-оздоровительного комплекса в Северомуйске



Минимущество Бурятии и Восточно-Сибирская железная дорога подписали договор дарения в собственность республики 130 единиц движимого имущества, функционально связанного со спортивно-оздоровительным комплексом «Жемчужина» в поселке Северомуйск.



Эта сделка является вторым этапом совершения комплексной передачи имущества РЖД в республиканскую собственность, сообщили в минимущества.



Напомним, ранее, в июле 2019 года, спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» в поселке Северомуйск был передан в собственность республики и затем передан в собственность муниципального образования «Северомуйское».



Вновь принятое движимое имущество также перейдет в собственность муниципалитета. Его Советом депутатов в январе 2020 года уже принял положительное решение на прием имущества.

Завершение процедуры передачи имущества ОАО «РЖД» позволит органу местного самоуправления наиболее эффективно и в полной мере использовать комплекс «Жемчужина».



Фото: egov-buryatia.ru/mizo

