В Бурятии несколько сельских школ возобновили очные уроки

Только по предметам ОГЭ и ЕГЭ для девяти- и одиннадцатиклассников



В Бурятии в понедельник возобновились занятия в девятых и одиннадцатых классах в 33 школах с общим количеством обучающихся 203 ребенка, сообщили в правительстве республики. Количество учащихся в одном классе составляет до 11 человек. Таким образом, будут соблюдены все меры безопасности. В частности, обеспечено дистанцирование учащихся.



Решение принято Республиканским оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, обучение проводится только по предметам ОГЭ и ЕГЭ. Школы расположены в пяти районах республики: Закаменском, Муйском, Северобайкальском, Селенгинском, Хоринском.



«Принятие такого решения вызвано отсутствием технической возможности в нескольких селах Бурятии вести дистанционное обучение через интернет. При согласовании очного обучения мы учитывали факт отсутствия в районе случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, а обязательным требованием было строгое соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий», - пояснил главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.



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