В Бурятии запустили онлайн-версию акции «Бессмертный полк»

Она заменит традиционное шествие 9 мая, так как его организаторы призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий



Портал «Гордость Бурятии» запускает онлайн-версию акции «Бессмертный полк», сообщили в пресс-службе правительства республики. Это сделано в силу того, что организаторы акции «Бессмертный полк» призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса.



«Мы не можем пропустить столь значимое для памяти нашего народа событие. Ведь память о своем солдате - это не только и не столько шествие в колонне. Стать частью полка можно и другим способом. Теперь каждый, кто помнит и чтит своего солдата, сражавшегося за Родину, может поделиться его фотографиями довоенного, военного, послевоенного времени и историей о нем. Загруженная информация останется там на века и будет доступна многим тысячам людей. Ваш солдат – это гордость нашей республики, гордость Бурятии! – рассказывают организаторы галереи.



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Фото: egov-buryatia.ru Портал «Гордость Бурятии» запускает онлайн-версию акции «Бессмертный полк», сообщили в пресс-службе правительства республики. Это сделано в силу того, что организаторы акции «Бессмертный полк» призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса.«Мы не можем пропустить столь значимое для памяти нашего народа событие. Ведь память о своем солдате - это не только и не столько шествие в колонне. Стать частью полка можно и другим способом. Теперь каждый, кто помнит и чтит своего солдата, сражавшегося за Родину, может поделиться его фотографиями довоенного, военного, послевоенного времени и историей о нем. Загруженная информация останется там на века и будет доступна многим тысячам людей. Ваш солдат – это гордость нашей республики, гордость Бурятии! – рассказывают организаторы галереи.Поделиться материалами вы можете, разместив статью на сайте «Гордость Бурятии» , написав личное сообщение в соцсетях https://www.instagram.com/go_buryatia/ https://www.facebook.com/gordburyatia/ или отправив письмо на электронную почту prideofburyatia@gmail.com Подробная инструкция опубликована в официальных аккаунтах проекта в социальных сетях и на сайте «Гордость Бурятии» в разделе «Люди».Все собранные материалы навсегда останутся на сайте «Гордость Бурятии».Фото: egov-buryatia.ru