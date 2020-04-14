Бурятия может попасть в зону особого внимания из-за сельхозпалов

Глава минприроды РФ просит генпрокуратуру принять меры к регионам, где жгут сухую траву



Глава минприроды РФ Дмитрий Кобылкин обратился к генпрокурору по вопросу нарушения регионами запрета на сельхозпалы в пожароопасный период в лесах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Он просит обратить внимание территориальных органов прокуратуры на подобные факты и, при необходимости, принять меры прокурорского реагирования.



По состоянию на 13 апреля, информационной системой дистанционного мониторинга на территории России зафиксировано свыше 10 тыс термоточек общей площадью свыше 1 млн гектаров. Бурятия вошла в список регионов, где отмечено наибольшее количество термоточек наряду с Еврейской автономной областью, Забайкальским, Приморским, Хабаровским, Краснодарским краями, Иркутской, Кемеровской, Смоленской и Брянской областями.



Основными причинами возникновения лесных пожаров в весенний период ежегодно является неосторожное обращение с огнем, а также переход на леса огня от выжиганий на землях сельхозназначения сухой прошлогодней растительности. Ранее предупреждения о недопустимости сельскохозяйственных палов в пожароопасный период в адрес глав субъектов РФ были направлены из минприроды России и Рослесхоза.



В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 13 лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Кижингинском, Кяхтинском, Тарбагатайском и Хоринском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 160 гектаров. Борьбу с огненной стихией вели 490 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Привлекались 94 единицы лесопожарной техники. Десять лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Кижингинском, Кяхтинском, Тарбагатайском и Хоринском районах ликвидированы.



Сегодня продолжается тушение трех лесных пожаров в Джидинском и Еравнинском районах, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 62 лесных пожара общей площадью более 847 гектаров. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 44 лесных пожара на площади 271 гектар. Оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки составляет нынче 91,7 %. Более 90% всех лесных пожаров в республике возникло из-за неосторожного обращения с огнем и выжигания сухой травы, подтвердили в РАЛХ.



Фото: 03.mchs.gov.ru



