Трехтонный памятник труженикам тыла и детям войны готов к отправке в Улан-Удэ

Его планируют установить в верхней части площади Славы





В Улан-Удэ к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в верхней части площади Славы установят памятник труженикам тыла и детям войны. Он уже изготовлен и готов к отправке из Москвы. Скульптура весом почти три тонны 15 апреля будет погружена на платформы и поедет в Улан-Удэ автотранспортом, сообщили в пресс-службе мэрии.

Авторы проекта - творческий коллектив «Студии военных художников имени М.Б. Грекова» из Москвы, скульптор Алексей Чебоненко стал победителем открытого конкурса на лучшее эскизное решение проекта памятника, который проводил со 2 апреля по 21 июня 2019 года Комитет по архитектуре и градостроительству мэрии столицы Бурятии.Памятник представляет собой четыре фигуры. Это - мужчина и мальчик, изготавливающие винт самолёта, и женщина с девочкой, которая держит сноп ржи. Все они олицетворяют стойкость, мужество и самоотверженность детей войны и тружеников тыла. Объединяет скульптурную композицию бронзовая стела, в основании которой изображён элемент герба Бурятской АССР, а венчает её знамя Победы. Стела состоит из предметов, производящихся в тылу для нужд фронта, на стеле также будут прикреплены таблички с информацией о работе тыла.- Вся скульптурная композиция будет установлена на постаменте из гранита, что добавит композиции монументальности. При работе над памятником авторы учли прилегающий ландшафт, поэтому памятник органично впишется в окружающее пространство площади Славы, организуя его вокруг себя, - пояснили в комитете.Работы по благоустройству территории площади Славы, в том числе постамента памятника, были выполнены в 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».Фото: мэрия Улан-Удэ