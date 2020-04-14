В период эпидемии COVID-19 россиянам не хватает мер соцподдержки

А заботу о государства о здоровье граждан каждый четвертый полагает достаточной



Болезненной точкой в сложившейся ситуации с COVID-19 является недостаточная поддержка населения. Меры, которые из-за пандемии коронавируса принимаются для сохранения здоровья, считает достаточными каждый четвертый россиянин (26%), меры поддержки населения - лишь каждый седьмой (15%), сообщает портал



В ходе опроса выяснялось отношение россиян к мерам, принятым властями. В опросах приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех регионов страны.



Большинство же россиян говорит о нехватке мер социальной поддержки (60%). При этом неодобрительных отзывов относительно мер по сохранению жизни и здоровья населения на треть меньше - 40%.



Об избыточной поддержке населения говорит лишь каждый десятый россиянин. О том, что здоровье граждан чрезмерно опекается - 15%.



Женщины чаще мужчин считают достаточными как меры поддержки населения (17% против 13% соответственно), так и меры для сохранения жизни и здоровья граждан (29 и 22%). Россияне старше 45 лет чаще других говорили о чрезмерных мерах по защите здоровья (19%). Больше всего же респондентов, которые считают избыточными меры властей по сохранению здоровья граждан, среди москвичей - 20%.



Фото: pixabay.com

Болезненной точкой в сложившейся ситуации с COVID-19 является недостаточная поддержка населения. Меры, которые из-за пандемии коронавируса принимаются для сохранения здоровья, считает достаточными каждый четвертый россиянин (26%), меры поддержки населения - лишь каждый седьмой (15%), сообщает портал SuperJob В ходе опроса выяснялось отношение россиян к мерам, принятым властями. В опросах приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех регионов страны.Большинство же россиян говорит о нехватке мер социальной поддержки (60%). При этом неодобрительных отзывов относительно мер по сохранению жизни и здоровья населения на треть меньше - 40%.Об избыточной поддержке населения говорит лишь каждый десятый россиянин. О том, что здоровье граждан чрезмерно опекается - 15%.Женщины чаще мужчин считают достаточными как меры поддержки населения (17% против 13% соответственно), так и меры для сохранения жизни и здоровья граждан (29 и 22%). Россияне старше 45 лет чаще других говорили о чрезмерных мерах по защите здоровья (19%). Больше всего же респондентов, которые считают избыточными меры властей по сохранению здоровья граждан, среди москвичей - 20%.Фото: pixabay.com