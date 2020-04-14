Фото дня: В Улан-Удэ привели в порядок голову Ленина

Памятник в центре города привели в порядок.Сегодня знаменитую «голову Ленина» на площади Советов окатили водой из пожарного гидранта. Этот процесс запечатлел на камеру один из пользователей социальных сетей.- Ленина дезинфицируют. Лучше бы маску, - написал улан-удэнец.Монумент «облагородили» в рамках месячника чистоты, который стартовал 23 марта и завершится общегородским субботником. Интересно, что памятник помыли аккурат перед 150-летним юбилеем лидера большевиков.А вот так самый известный памятник в городе мыли в 2018 году (фото из Аноним 03).