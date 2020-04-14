В Улан-Удэ ко Дню города отремонтируют жилой дом богатого горожанина

Всего планируется привести в надлежащий вид семь объектов культурного наследия





К празднованию Дня города Улан-Удэ, который запланирован на июнь, по проекту «Старый город» отремонтируют семь старинных зданий, сообщили в пресс-службе мэрии.

Это дом Малова - жилой дом с торговой лавкой по ул.Коммунистическая 7, жилой дом по ул. Набережная,16, дом чиновника А.Г. Перова по ул. Смолина, 12, усадьба Е.Д. Поздеевой по ул. Банзарова 14/1, жилой дом Е.Д. Поздеевой по ул. Банзарова 14/2, дом жилой богатого горожанина по ул. Банзарова, 15 и усадьба купца Котелкина по ул. Банзарова,16.Фактически все объекты находятся в центральной – исторической части города. Многие из них имеют малоприглядный внешний вид.- Уже разработаны и подготовлены проекты выполнения работ по всем планируемым домам, получены согласования с Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия. Это наиболее продолжительный и трудоемкий этап. Идет процедура получения разрешений на проведение ремонтных работ, – сообщил генеральный директор «Фонда развития города Улан-Удэ» Евгений Бартанов.В настоящее время ведутся переговоры по привлечению к выполнению ремонтных работ организаций, имеющих лицензию на работу с объектами культурного наследия. Также ведется поиск спонсоров для приобретения необходимых материалов.Напомним, проект «Старый город» задуман группой инициативных людей. Он направлен на улучшение внешнего вида старинных зданий силами волонтеров и неравнодушных горожан.Реализация проекта осуществляется в строгом соответствии требованиям законодательства «Об объектах культурного наследия». «Фонд развития города Улан-Удэ» является одним из организаторов проекта «Старый город».В сентябре 2019 года силами волонтеров были проведены работы по ремонту фасадов двух домов в Советском районе Улан-Удэ: «Дом Платунова» по ул. Коммунистическая 4А и «Флигель усадьбы Е.Д. Афанасьевой» по ул. Коммунистическая 6Б.Фото: russianstock.ru