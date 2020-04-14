В Бурятии переселение из ветхого жилья опережает плановые показатели

Больше половины жителей аварийных квартир предпочли получить за них выкуп



В Бурятии из аварийного и непригодного жилья в нынешнем году переселили более 250 человек из запланированных 380. Сейчас уже переселено более 70 проц из них, сообщили в минстрое республики. С гражданами заключены соглашения на предоставление выкупной стоимости и контракты на приобретение жилых помещений на сумму более 136 млн рублей. До конца года, по плану, необходимо расселить еще 125 человек.



Бурятия находится в числе регионов, где переселение из аварийного и непригодного для проживания жилья идет с опережением графика. К примеру, в 2019 году необходимо было расселить 60 человек, по факту же переселили 227 человек.



Напомним, в реализации первого этапа (2019-2020) федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» принимают участие четыре муниципалитета: Джидинский, Закаменский, Прибайкальский районы и Улан-Удэ. В целом же, федеральная программа рассчитана до 2024 года. За это время в Бурятии необходимо будет расселить более 7 тыс человек из 96,6 тыс квадратных метров непригодного жилья. В программе переселения участвуют 10 муниципальных образований: города Северобайкальск и Улан-Удэ, Джидинский, Закаменский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Прибайкальский, Северо-Байкальский и Селенгинский районы.



Исполнение программы будет проходить в шесть этапов, каждый этап – это двухлетний период: первый год начало реализации мероприятий по переселению, второй год – завершение.

Финансирование переселения будет осуществляется из трёх источников: на первом этапе (2019-2020) финансовая поддержка за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 236,4 млн руб (98 %), средства из республиканского бюджета – 4,3 млн руб (1,9 %) и средства бюджетов муниципальных образований-участников программы – 0,5 млн руб (0,1 %). Общая сумма средств, предусматриваемых на переселение 7 тыс граждан, превышает 4,4 млрд руб.



Кроме того, началось финансирование переселения из аварийного и непригодного для проживания жилья, расположенного в зоне БАМ. Минстрой Бурятии перечислил в муниципальные образования первые 100 млн рублей. Деньги получили три муниципальных образования: Муйский и Северо-Байкальский районы и город Северобайкальск. Так, Муйский район получил около 46 млн рублей, Северо-Байкальский район – более 47 млн и город Северобайкальск – около 7 млн рублей. Деньги распределены в соответствии с удельным весом аварийного жилья.



Всего, в 2020 году на мероприятия по переселению из аварийного и непригодного для проживания жилья, расположенного в зоне БАМ предусмотрено около 300 млн рублей. Оставшуюся сумму планируется перечислить во втором квартале текущего года.



Напомним, количество семей которых переселят из аварийного и непригодного для проживания жилья, расположенного в зоне БАМ увеличилось. В марте в минстрое Бурятии скорректировали очередность расселения многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМ. Комиссией принято решение дополнительно включить в список для расселения 626 жилых помещений. Так, в Северо-Байкальском районе в список, дополнительно, включены еще 179 семей, в Муйском районе - 91, и в Северобайкальске – 356. Отметим, о в список для расселения включены 12 бамовцев, получивших временное жилье еще в период строительства БАМ.



На сегодня в очереди на расселение стоят 2040 жилых помещений. В 2019 году социальные выплаты получили 68 семей, в 2020 планируется расселить более 70 семей.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy

