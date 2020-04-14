В Бурятии завтра ограничат доступ в леса

Исключения составят сквозной проезд по дорогам общего пользования и лица, работающие в лесу



В Бурятии для обеспечения пожарной безопасности в лесах приказом Республиканского агентства лесного хозяйства завтра вводятся ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, сообщили в РАЛХ.



Пребывание граждан ограничено во всех лесничествах, где введен особый противопожарный режим. Приказ вступает в силу с 15 апреля 2020 года. Исключения составит сквозной проезд по дорогам общего пользования.



Ограничения не распространяются на сотрудников лесного хозяйства, общественных инспекторов по охране окружающей среды, работников специализированных лесохозяйственных организаций и должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор, специалистов охотничьих хозяйств.



Также ограничения не распространяются на лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных и мобильных групп, сотрудников полиции, задействованных в проведении мероприятий по профилактике лесных пожаров, выявлении и пресечении преступлений, административных правонарушений или входящих в состав следственно-оперативных групп.



«Сегодня, с момента введения особого противопожарного режима на территории республики, уже 173 лица привлечено к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Рассмотрены материалы дел, сумма наложенных штрафов превысила 500 тыс рублей», - сообщил заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.



В прошлом году сумма штрафов за подобные административные правонарушения превысила 14,7 млн рублей.



Сотрудники лесхозов и лесничеств проводят профилактическую работу: устанавливают аншлаги и шлагбаумы, создают контрольно-пропускные пункты. Помимо этого, специалисты лесной охраны обновляют специализированные места отдыха, оборудованные скамейками и кострищами, а также опаханные минерализованной полосой. В связи с эпидемиологической обстановкой, места отдыха будут определены после снятия режима самоизоляции.



Фото: pixabay.com

