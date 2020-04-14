В Улан-Удэ скончалась 86-летняя пациентка с коронавирусом

Это вторая жертва COVID-19 в Бурятии, где проходят лечение 69 больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией



В Улан-Удэ в Республиканской инфекционной больнице скончалась 86-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в минздраве Бурятии. Медики боролись за ее жизнь 17 суток. Состояние пожилой пациентки усугубилось из-за присоединения коронавирусной инфекции.



«К сожалению, мы констатируем смерть еще одного пациента, пожилой женщины 86 лет. Статус COVID-19 подтвержден 28 марта. У женщины были тяжелые хронические сопутствующие заболевания, в первую очередь, сердечно-сосудистой системы. С первого дня госпитализации пациентку положили в реанимацию, шесть суток она была на аппарате ИВЛ. В таком возрасте организму трудно противостоять коронавирусной инфекции, поэтому еще и еще раз просим всех жителей республики беречь и заботиться о пожилых родственниках, не подвергать их опасности и соблюдать режим самоизоляции», - обратилась к жителям Бурятии министр здравоохранения Евгения Лудупова.



Пациентка находилась на динамичном мониторинге дистанционного консультационного центра минздрава России, коррекция лечения проводилась московскими специалистами.



Сейчас в стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы проходят лечение 69 больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период выписаны с выздоровлением 22 человека, в том числе за прошедшие сутки выздоровело пять пациентов. В отделении реанимации находится 7 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. На данный момент один пациент в возрасте 90 лет находится на аппарате ИВЛ.



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