В Улан-Удэ началось строительство третьего моста через Уду

Новый мост на 30 проц разгрузит транспортный поток Улан-Удэ, который увяз в пробках

В Улан-Удэ стартовал начальный этап строительства моста через Уду, запуск которого стал возможным благодаря прямому поручению президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. Мост разгрузит транспортный поток центральной части города и напрямую свяжет между собой Октябрьский и Железнодорожный районы, что решит проблему заторов.Один из въездов на переправу организуют на пересечении улиц Лебедева, Сахьяновой и Трубачеева. В Советском районе построят развязку, которая соединит ее с поселком Лазо. Еще одна появится в Железнодорожном районе – за железной дорогой. Непосредственного пересечения с железнодорожными путями не будет: автодорожный тоннель выйдет прямо на улицу Третья транспортная. Для удобства движения в этом месте построят путепровод. С одной стороны расположится дорога на Элеватор, с другой – на Кирзавод. Все это позволит «разгрузить» центр столицы Бурятии и две существующие переправы через Уду – по улице Бабушкина и на проспекте Автомобилистов. По оценкам экспертов, новый мост разгрузит транспортный поток Улан-Удэ на 30%.«Во-первых, я хочу поздравить всех жителей города с тем, что стройка началась, физически работы уже производятся, и за три года мост будет построен. Это мост не только через Уду, это и путепровод через железную дорогу, через Транссиб, который соединит и существенно облегчит движение в городе, даст быстрое и более легкое движение для автотранспорта и новое дыхание прилегающим районам. Это вклад в развитие и повышение привлекательности города для жителей, для того, чтобы здесь застраивалась территория, сдавались новые объекты, в том числе и социальная инфраструктура. Район по-другому заживет. Проект большой, стоит 7,5 млрд рублей. Это то, что даст городу новую жизнь», - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов, посетивший сегодня объект. .Алексей Цыденов также напомнил, что в прошлом году президент РФ дал поручение разработать программу по реконструкции и ремонту местных и региональных мостов. Не на федеральных, а именно на местных дорогах: в муниципалитетах, в поселках и на региональных трассах. Такая программа разработана, в феврале она утверждена правительством Российской Федерации.«От Бурятии там заявлено более 300 мостов. Программа работает до 2030 года. Это более чем по полтора десятка мостов каждый год. Поэтому нам предстоит большой объем работ и по дорожному строительству, и по реконструкции мостов. Я хотел бы сказать, что у нас в республике дороги будут с каждым годом лучше, мостов будет больше», - добавил Алексей Цыденов.Мост через Уду и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная будет четырехполосным. Его длина составит 202 метра, ширина – 26 метров. Строительная высота пролетного строения с учетом покрытия проезжей части составит 2864 мм. Мост будет освещен, оборудован камерами видеонаблюдения, водостоками, дорожными знаками. В последующем планируется благоустройство прилегающей территории к мосту и участка под ним.Главным распорядителем бюджетных средств выступает министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, а заказчиком - ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Бурятии». Строительство моста должно завершиться к 2024 году.Фото: egov-buryatia.ru