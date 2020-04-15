Вирусные репрессии

Представьте: вынесли вы мусор, вернулись домой, а руки помыть забыли...

И тут врывается ОМОН и увозит в подвалы МВД чинить правосудие. Ибо немытые руки это вам не мелкая кража.

Конечно, мы слегка преувеличиваем. Но не на пустом месте. Недавно, к примеру, прокуратура нагрянула с проверкой к сельскому предпринимателю, торгующему продуктами.«В нарушение закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предприниматель не принял достаточных мер к обеспечению масочного режима в организации, приобретению дезинфицирующих средств для обработки рук работников», похвастались достижением в надзорном ведомстве.Наверное, предприниматель спрашивал, где же взять маски и дезинфицирующие средства, если в продаже их нет. Но остановит ли это правоохранителей? Нет. Ибо они блюдут и отговорок не принимают.Конечно, меры принимать надо. Коронавирус не шутка. Но есть опасения, что не знающие меру госорганы ввиду того, что все сидят по домам, а план выполнять надо, начнут перегибать палку. И вскоре, пока вы моете руки, рядом с вами будет стоять человек в погонах и с секундомером. Процесс занял меньше 30 секунд? Пожалуйте на скамью подсудимых. Чтоб неповадно было.