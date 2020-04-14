В Бурятии чиновница нанесла муниципалитету почти 13 млн рублей ущерба

Глава имущественного комитета Джидинского района обвиняется в «превышении должностных полномочий»



В Бурятии перед судом предстанет 43-летняя председатель Комитета имущественных и земельных отношений администрации Джидинского района. Женщине инкриминируется два эпизода «превышения должностных полномочия» (статья 286 УК РФ), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, в рамках реализации федеральной природоохранной целевой программы 25 июня 2015 года между комитетом имущественных и земельных отношений администрации Джидинского района и строительной компанией заключен муниципальный контракт на выполнение работ по модернизации очистных сооружений, строительству канализационного коллектора и канализационно-насосной станции на общую сумму более 110 млн рублей. В установленный контрактом срок подрядчик работы не завершил.



Обвиняемая, зная о нарушении условий договора, но стремясь создать видимость эффективного использования бюджетных средств, 29 октября 2015 года подписала и заверила гербовой печатью документы о приемке и стоимости выполненных работ, содержащие несоответствующие действительности сведения. На основании этого подрядчику незаконно выплачены более 3,4 млн рублей.



Помимо этого, 22 декабря 2016 года с аналогичными нарушениями она подписала и заверила гербовой печатью документы о приемке и стоимости якобы выполненных работ, которые велись другим подрядчиком в рамках муниципального контракта по строительству полигона для твердых бытовых отходов в селе Петропавловка Джидинского района. Этим она санкционировала незаконное перечисление из казны на счета компании почти 9,5 млн рублей.



В рамках уголовного дела в интересах Джидинского района прокурор района предъявил обвиняемой гражданский иск о взыскании почти 13 млн рублей.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один»

