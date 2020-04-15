В Бурятии разрешили поездки на дачи, но ужесточили спрос

Нарушителей будут штрафовать, а въезжающих в республику тестировать на коронавирус



Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал новые меры, направленные на профилактику коронавируса. В обращении к жителям республики на своей странице в Facebook он объявил о том, что с сегодняшнего дня разрешены поездки на дачи. Однако для этого дачникам нужно пройти регистрацию на портале «Работающая Бурятия», где прописаны правила для владельцев «фазенд».



При этом, глава региона призвал их, все-таки оставаться дома. «Мы боремся с опасной болезнью, боремся по-настоящему. Но есть ощущение, что сейчас начали расслабляться: болячка отошла на второй план, больше волнует вопрос – как выйти из дома? Сидите дома! Увы, болячка прирастает: у нас более 90 случаев подтвержденных диагнозов. Да, мы вылечили часть заболевших, но у нас две смерти, поэтому мы будем усиливать контроль», - отметил он.



«У нас пошли контрольные группы. В предыдущие дни они работали больше на предупреждение, не выписывая протоколов. Мы смотрели, как действует портал «Работающая Бурятия», как там отражается информация. Хотели, чтобы для тех, кому можно работать, информация корректно дошла, можно было подать заявку и начать работу. А с сегодняшнего дня душевных бесед будет минимум, начнутся штрафы и более жесткое реагирование на любые нарушения. Мы идем навстречу, даем возможность выйти на работу. Не всем, я подчеркиваю, не всем, и прошу относиться к этому с пониманием. Уже более 50 тыс человек получили возможность выйти на работу, но не все заявки удовлетворяются, есть причины, по которым мы отказываем. Еще раз прошу отнестись к этому с пониманием и видеть - с чем мы с вами боремся», - сказал Алексей Цыденов.



Чем быстрее мы справимся с этой болячкой, чем быстрее возьмем ситуацию под контроль, тем быстрее мы снимем или облегчим ограничительные меры, подчеркнул он.



«Сегодня я ввел условие, что все прибывающие в Бурятию из регионов, где более 200 заболевших (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижегородская область, Краснодарский край), а также из других стран, автоматически садятся на самоизоляцию. Кроме того, у них сразу по прилету в первый же день будут брать анализы вне зависимости от того есть ли у них признаки ОРВИ. Вы знаете, что уже от Бурятии закрываются соседние регионы. Это, конечно, нас не радует, но мы вместе с вами со всем справимся. Нужна ответственность каждого. Будем вместе с этим бороться и вместе победим. Здоровья вам!», - завершил свое обращение Алексей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru

