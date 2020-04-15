В Бурятии разъяснили условия проезда на дачи

В Бурятии разрешен выезд на дачи. Соответствующие изменения внесены указ главы республики о дополнительных мерах по защите населения и территории от чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-2019 и постановлением правительства региона об интернет-портале «Работающая Бурятия».
Согласно поправкам в указ, в число исключений из предписания не покидать места проживания включено следование к жилым загородным, дачным, садовым домам и земельным участкам при условии подачи уведомления на интернет-портале «Работающая Бурятия». Уведомление будет действовать в течение одних суток.
При выезде «на дачу» помимо паспорта необходимо иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных лиц документ, подтверждающий право собственности или другое основание владения данной недвижимостью.
В форме на интернет-портале «Работающая Бурятия» указываются фамилия, имя, отчество, дата выезда, возраст, места отправления и следования, а также подтверждение согласия на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Напомним, жителям Бурятии ранее было предписано не покидать места проживания за исключением случаев:
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы);
- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);
- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
- при следовании к близким пожилым родственникам или людям с хроническими заболеваниями в случае доставки им на дом продуктов питания (лекарственных препаратов), ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти (гибели) близких людей и иных случаях крайней необходимости.
О возможности посещать дачи объявил сегодня на своей странице в Facebook глава Бурятии Алексей Цыденов
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Фото: pixabay.com
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