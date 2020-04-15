В Бурятии разъяснили условия проезда на дачи

Нужно подать уведомление и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования

В Бурятии разрешен выезд на дачи. Соответствующие изменения внесены указ главы республики о дополнительных мерах по защите населения и территории от чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-2019 и постановлением правительства региона об интернет-портале «Работающая Бурятия».Согласно поправкам в указ, в число исключений из предписания не покидать места проживания включено следование к жилым загородным, дачным, садовым домам и земельным участкам при условии подачи уведомления на интернет-портале «Работающая Бурятия». Уведомление будет действовать в течение одних суток.При выезде «на дачу» помимо паспорта необходимо иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных лиц документ, подтверждающий право собственности или другое основание владения данной недвижимостью.В форме на интернет-портале «Работающая Бурятия» указываются фамилия, имя, отчество, дата выезда, возраст, места отправления и следования, а также подтверждение согласия на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе правительства республики.Напомним, жителям Бурятии ранее было предписано не покидать места проживания за исключением случаев:- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;- случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы);- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;- при следовании к близким пожилым родственникам или людям с хроническими заболеваниями в случае доставки им на дом продуктов питания (лекарственных препаратов), ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти (гибели) близких людей и иных случаях крайней необходимости.Фото: pixabay.com