Военный инфекционный центр в Улан-Удэ строится ударными темпами

В Улан-Удэ на территории военного городка Сосновый Бор продолжается масштабное строительство многофункционального лечебного центра инфекционного типа, сообщила пресс-служба миноброны РФ.
Работы ведутся в три смены, в том числе – ночью. Строители обеспечиваются горячей пищей и местами для отдыха.
Сейчас завершается обшивка первого этажа здания с применением современных сэндвич-панелей, возведение кирпичных межблочных стен. Помимо этого, прокладываются системы водо- и теплоснабжения, выпускные системы.
Большая часть монтажно-строительных и погрузочно-разгрузочных работ проводится строителями на высоте. Используются семь крановых установок.
Фото: structure.mil.ru
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