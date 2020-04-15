Военный инфекционный центр в Улан-Удэ строится ударными темпами

Завершается обшивка первого этажа здания и возведение кирпичных межблочных стен

В Улан-Удэ на территории военного городка Сосновый Бор продолжается масштабное строительство многофункционального лечебного центра инфекционного типа, сообщила пресс-служба миноброны РФ.Работы ведутся в три смены, в том числе – ночью. Строители обеспечиваются горячей пищей и местами для отдыха.Сейчас завершается обшивка первого этажа здания с применением современных сэндвич-панелей, возведение кирпичных межблочных стен. Помимо этого, прокладываются системы водо- и теплоснабжения, выпускные системы.Большая часть монтажно-строительных и погрузочно-разгрузочных работ проводится строителями на высоте. Используются семь крановых установок.Фото: structure.mil.ru