Жительницу Бурятии незаконно лишили части пенсии

Виновные отделались легким испугом





В прокуратуру Мухоршибирского района Бурятии обратилась местная жительница с заявлением о неправомерных удержаниях из ее пенсии.

«Постановлением Мухоршибирского райотдела судебных приставов пенсионному органу на основании определения суда предписано с июля 2017 года ежемесячно удерживать из пенсии женщины по 3 тысячи рублей. В нарушение закона «Об исполнительном производстве» в течение нескольких лет удержания производились в большем размере», сообщили в прокуратуре Бурятии.Прокурор внес руководителю центра по установлению и выплате пенсий Пенсионного фонда представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. С марта этого года удержание из пенсии женщины производится в размере, установленном решением суда.Фото: «Номер один»