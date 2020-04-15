Леса Бурятии начали патрулировать с воздуха

Тринадцать авиабортов следят за районами, где введен особый противопожарный режим

В Бурятии усилено патрулирование лесов не только на земле, но и с высоты птичьего полёта. В авиапатрулировании участвуют 13 воздушных судов, патрулирование проходит по всем районам республики, где введен особый противопожарный режим. С их помощью уже обнаружено 13 лесных пожаров, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).Авиационное патрулирование позволяет оперативно определить место возгорания, ускоряя локализацию и ликвидацию пожаров, что предотвращает возникновение крупных пожаров.«При обнаружении возгорания мы делаем облет задымленного участка, устанавливаем источник огня, определяем географические координаты, сложность и степень опасности пожара, затем принимаем решение на выпуск десантной группы» - рассказывает летчик-наблюдатель Хоринского авиаотделения Александр Григорьев.Александр Кузяев, пилот-инструктор Хоринского авиаотделения: «Парашютистам нужно приземлиться поближе к пожару, разбить базу. Это основная трудность – поскольку местность не всегда бывает подходящей для высадки. Также самая большая трудность в нашей работе – плохие метеоусловия. Если будет плохая видимость – мы не увидим лесные пожары, не увидим, куда высаживать группу».Авиапатрулирование проходит в зависимости от класса пожарной опасности в лесах. Так, например, четвертый класс пожарной опасности установлен уже в трех лесничествах республики – Улан-Удэнском, Хоринском и Бичурском. Еще в четырех лесничествах – Закаменском, Баргузинском, Сосново-Озерском и Кабанском установлен третий класс пожарной опасности.Фото: РАЛХ